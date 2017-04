Matteo Renzi ospite a "Matrix": "Se torno sarà perché mi votano i cittadini"

"Adesso sono semplicemente 'Matteo': non sono né presidente del Consiglio, né segretario del Pd. Perdere il referendum mi ha fatto anche bene: è stata una lezione di umiltà". L'ex premier, Matteo Renzi, riparte da lì: dalla sconfitta referendaria dello scorso dicembre. Non nasconde la batosta ("Quando il 60% degli italiani ti vota contro, non si può dire 'abbiamo non vinto' come facevano altri") ma si dimostra comunque battagliero. Adesso l'appuntamento cruciale è fissato per il 30 aprile, quando sfiderà il guardasigilli, Andrea Orlando, e il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, per la guida del partito. Ma l'ex presidente del Consiglio guarda già alle politiche: numerosi sono gli affondi rivolti al Movimento 5 Stelle ("Fra loro c'è chi crede alle scie chimiche, chi addirittura alle sirene. Ci vorrebbero le sirene, ma quelle delle ambulanze") che considera i suoi diretti avversari.

Numerosi sono i temi trattati durante la puntata di "Matrix": dall'eccessivo peso della pressione fiscale, che affonda le imprese, ai problemi dell'Unione europea ("Europa sì ma non così"), fino ai recenti sviluppi del caso Consip, che ha lambito suo padre, Tiziano. Sul possibile aumento dell'Iva, ventilato per consentire il taglio del cuneo fiscale, l'ex segretario del Partito Democratico è categorico: "non si tocca e non si toccherà".

