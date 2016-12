Matteo Renzi: "Non caccio politici solo perché sono indagati"

08:01 - "Lupi ha preso una decisione saggia", lo ha detto in un'intervista a Repubblica il premier Matteo Renzi parlando delle dimissioni del ministro delle Infrastrutture. Ma allo stesso tempo Renzi ribadisce: "Non caccio gli indagati". Il riferimento è ai quattro sottosegretari che, a differenza di Lupi, sono indagati a vario titolo in diverse inchieste. Una situazione che scatena polemiche sul premier accusato di "doppiopesismo".

E' categorico Renzi: "Assolutamente no". Così ha risposto a Repubblica che dopo le dimissioni di Maurizio Lupi chiedeva se la stessa sorte sarebbe toccata ai sottosegretari indagati lasciare l'incarico. "Ho sempre detto che non ci si dimette per un avviso di garanzia". "Per me un cittadino è innocente finchè la sentenza non passa in giudicato. Del resto, è scritto nella Costituzione".



"Quindi perché dovrebbe dimettersi un politico indagato? Le condanne si fanno nei tribunali, non sui giornali". Respinge le accuse di 'doppiopesismo' tra Lupi e i sottosegretari: "ho chiesto le dimissioni a Orsoni quando, patteggiando, si è dichiarato colpevole. Ho commissariato per motivi di opportunità politica il Pd di Roma nonostante il segretario locale fosse estraneo alle indagini. A suo tempo avevo auspicato il passo indietro della Cancellieri sempre con una motivazione strettamente politica. Altro che due pesi e due misure: le dimissioni si danno per una motivazione politica o morale, non per un avviso di garanzia". Quanto a De Luca, continua Renzi, "lui ha fatto una scelta diversa, considera giusto chiedere il voto agli elettori e si sente forte del risultato delle primarie".



Il caso Lupi e il nuovo ministro - Torna poi sulla decisione di Lupi: "ha fatto una valutazione giusta e saggia secondo me. Una scelta personale e molto degna". L'ipotesi di un altro dirigente Ncd alle Infrastrutture? "Il ministro che verrà non è importante in una logica interna di partiti, ma sarà decisivo per far ripartire l'Italia. Vogliamo uno bravo, il colore della tessera non ci interessa". Il premier esclude poi cambiamenti sulla legge Severino: "la modifica della Severino non è all'ordine del giorno, non è un tema in discussione". Infine, riflette anche su Incalza: "indipendentemente dalle indagini, -sottolinea Renzi - un eccesso di permanenza al potere negli stessi posti non è mai positivo".