Matteo Renzi: "Mi piacerebbe che si arrivasse a un sindacato unico"

"Io cattivo con i sindacati? Così mi dipingono", dice Renzi a Bersaglio mobile su La 7. "Ma per la prima volta il governo fa diminuire i precari. Poi questo è un governo antipatico, il premier non capisce niente... va bene, ma per la prima volta i precari diminuiscono" anche se "qualcuno dice che è un regalo ai padroni. Non è un regalo: è un diritto aver le ferie, la malattia, la maternità. E a chi viveva di rendita crolla il pavimento sotto i piedi".



"Marchionne al Sud batte Landini 3 a 0" - Sergio Marchionne è la dimostrazione che la scommessa del sud di Landini è una sconfitta. Marchionne dal punto di vista del sindacato vince 3 a 0 e Landini si butta in politica. Lo afferma Matteo Renzi nell'annunciare, parlando a Bersaglio Mobile de La7, la sua visita allo stabilimento della Fiat di Melfi,in Basilicata.