Matteo Renzi: "Il voto non è tra 'Sì' e 'No' ma tra 'Sì e 'Mai'"

"Sulla scheda non c'è scritto 'Sì' o 'No', c'è scritto 'Si' o 'Mai'". Lo ha detto Matteo Renzi a Bari a un'iniziativa per sostenere il "sì" al referendum. Renzi ha anche parlato della campagna via social. "Ogni volta che un uomo di cultura o dello spettacolo si pronuncia a favore del Sì - ha sottolineato -, il giorno dopo cominciano a manganellarlo, perché questo è il termine giusto, su Twitter".