Matteo Renzi: "Condivisione delle liste non sarà totale"

"Le liste non troveranno la totale condivisione, ma è giusto che un'assemblea democratica possa dare la propria valutazione". Lo dice Matteo Renzi alla direzione del Pd. Intanto la minoranza lamenta il fatto di non aver ancora visto le liste. "Dopo ore di attesa e una successione di rinvii non abbiamo ricevuto alcun elenco" affermano in una nota congiunta Andrea Orlando, Gianni Cuperlo e Michele Emiliano.