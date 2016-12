Matteo Renzi attacca la minoranza del Pd: "Si oppone a prescindere"

Dopo le critiche da parte della minoranza Dem alla legge di Stabilità, arriva la risposta di Matteo Renzi . "Non è una novità: c'è ormai una parte del Pd che, come direbbe Totò, si oppone a prescindere. Contesteranno anche il colore delle mie cravatte", ha detto infatti il premier intervistato dal Tg5, sottolineando come "questa legge di Stabilità realizza battaglie storiche del Pd e c'è chi passa il tempo a lamentarsi. Ce ne faremo una ragione".

"Unioni civili: no a muri ideologici" - "Facciamo di tutto perché finalmente si arrivi ad approvare il disegno di legge", ha affermato. "Occorre buon senso e dialogo. Siamo tra i pochi che non hanno una legge. Sono certo che continui ad essere una priorità. Utilizziamo il tempo che ci separa dal voto finale per dialogare, non alzare muri ideologici", ha poi puntualizzato.



"Giubileo, ce la facciamo" - "Certo che ce la facciamo per il Giubileo, come è stato per l'Expo. Anche grazie alla collaborazione del Vaticano, porteremo a casa risultati" che concretizzeranno "un investimento su Roma", ha spiegato il presidente del Consiglio ai microfoni del Tg5.



"Tasse? Pagarle meno, pagarle tutti" - "L'Italia è più solida e sta meglio. Ci sono tanti segnali positivi che vanno sottolineati. Però manca ancora qualcosa: la riduzione delle tasse, pagarle meno e pagarle tutti. Abbiamo iniziato con gli 80 euro, ora Tasi e Imu. Se si buttano giù le tasse, l'Italia torna a crescere e a essere leader dell'Europa. Io ci credo", ha sottolineato Renzi.



Delrio: "Minoranza guarda al particolare" - Secondo il ministro dei Trasporti Graziano Delrio il problema della minoranza democratica è che "mostra attenzione al particolare invece di guardare al quadro generale".