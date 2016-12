26 settembre 2014 Matteo Renzi: "Art. 18? Il reintegro non va bene perché crea lavoratori di serie B" Il presidente del Consiglio, a Detroit in visita allo stabilimento della Fca, ha incassato il consenso di Sergio Marchionne. "Continuiamo ad appoggiare il premier per l'agenda di riforme che sta portando avanti" ha detto l'a.d. Tweet google 0 Invia ad un amico

21:40 - Non esiste alcun rischio di una spaccatura interna al Partito Democratico sulla riforma del lavoro. E' quanto sostiene Matteo Renzi. "Non vedo questo rischio - ha detto infatti il premier -. A me sta a cuore ridurre la disoccupazione" in Italia e "per far questo faremo tutto il necessario". E, entrando nello specifico dell'articolo 18, Renzi ha spiegato come il "reintegro non è il meglio se crea lavoratori di serie B".

Intanto Renzi incassa il consenso di Sergio Marchionne. "Continuiamo ad appoggiare il premier per l'agenda di riforme che sta portando avanti. E' essenziale avere un indirizzo chiaro", ha detto l'a.d. di Fca. Renzi a sua volta elogia Fiat, "una grande azienda con capacità globale. Questa è l'idea del Made in italy che vogliamo supportare e difendere", ha infatti detto il presidente del Consiglio in visita allo stabilimento di Fca di Detroit.



"Cosa mi accomuna con Marchionne? - ha detto invece Renzi - Spero il finale", riferendosi al successo di Fiat e Chrysler, due aziende ''bollite'' che ora si apprestano a sbarcare a Wall Street. "Come ce l'hanno fatta i 15.000 dipendenti di Chrysler in questo edificio - ha continuato il premier italiano -, l'obiettivo è poter dire che così ce la faremo anche in Italia. Per me non è importante dove si trova il quartiere generale finanziario e delle attività. Per me - aggiunge Renzi - la cosa importante è mantenere il 'Made in Italy. Non è importante se a Wall Street o a Amsterdam. Quello che è assolutamente importante è l'aumento dei posti di lavoro in Italia''.