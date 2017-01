Matteo Renzi annuncia il suo ritorno dal nuovo blog: "Non siamo i reduci, ma il futuro che torna"

"Da Ue letterine ridicole" - Sulla lettera Ue che affida i nuovi compiti a casa all'Italia afferma: "A cosa serve l'idea dell'Europa nata a Ventotene? A inviare letterine ridicole per chiedere assurde correzioni sul deficit, come quelle che ci hanno inviato senza risultati per tre anni? Davanti a 45mila scosse di terremoto e all'inadempienza dell'Unione europea sugli immigrati, come rispondiamo non alle regole ma alle miopi interpretazioni delle regole fatte da qualche euro burocrate?".



"Pronti a ogni verifica sul passato" - "Intendiamoci - chiarisce - Noi siamo pronti a ogni verifica sul passato. Noi siamo quelli che hanno da offrire mille giorni di lavoro al governo, che hanno portato tanti risultati. Con alcuni errori, certo, ma nella stragrande maggioranza abbiamo fatto passi in avanti per noi e per il Paese". E elencando i risultati del governo, dall'Expo al recupero di 600mila posti di lavoro, sostiene: "Noi siamo fieri dei nostri mille giorni. Ma, ragazzi, anche basta. Quello è il passato, ormai".



"L'appello al dialogo" - "Questo blog - è l'appello di Renzi - non è solo mio, è di tutti loro. Ed è anche di chi ha votato 'no' ma ha voglia di dare un contributo, di discutere, di confrontarsi. Perché nel tempo dell'insulto e dello scontro, è bello dialogare. E' bello essere civili, senza sciacallaggi, polemiche, odio ad personam. Noi siamo quelli che fanno politica per qualcosa, non contro qualcuno". "Vi aspetto in giro per l'Italia. Ma vi aspetto anche qui, con i vostri commenti, contributi, idee".



Brunetta: "Letterine ridicole? Vai a nasconderti" - A stretto giro di posta arriva la replica dell'opposizione all'annuncio di Renzi. Il primo a scagliarsi contro l'ex premier è il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta: "@matteorenzi 'Letterine ridicole' Ue frutto avvelenato tuoi 1000 giorni di governo. Dovresti andare a nasconderti invece di dar fiato alle trombe". E poi, continua, "ma non doveva lasciare la politica?" e su Twitter scrive: "Matteo Renzi il 11/5/2016: 'Se non passa referendum mia carriera politica finisce'. Renzi 25/1/2017: 'Il futuro, prima o poi, torna'. Fate voi...".