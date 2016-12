Matteo Renzi al Pd: "Io faccio cose, se volete fermarmi sfiduciatemi!"

Con un intervento-fiume, di quasi un'ora e mezza nella direzione convocata per analizzare il risultato delle Regionali, il premier mette da parte polemiche e recriminazioni "dopo una campagna elettorale in cui si è fatta indigestione di polemiche interne" invece che rivendicare i risultati di governo. Ma chi si aspettava l'appello a una tregua interna sbaglia: "Io non ho problemi di numeri e vado avanti. Chi vuole bloccare le riforme mi tolga la fiducia qui e in Parlamento".



Matteo Renzi va oltre "la ragioneria dei numeri". Certo si è perso in Liguria e in Umbria "si e' sofferto", l'astensionismo è cresciuto di 11 punti, ammette il premier, ma "tutto il sud è nostro". Colpa di una distanza, incalza Gianni Cuperlo, tra il racconto e le urne che "hanno detto che quella strategia non regge l'urto", perdendo voti a sinistra e non sfondando a destra. Renzi vuole guardare oltre "la demagogia", come definisce chi critica il Pd di aver perso voti rispetto alle europee. E chiama ad un bilancio più a lunga durata alla luce del fatto che "senza un governo di legislatura non si fanno riforme strutturali" e si rischia di perdere. "Io sono qui perché chi guidava prima il governo sosteneva un orizzonte di legislatura di due anni. Se avessimo insistito con quel percorso non so se al G7 ci sarebbe stato uno del Pd", chiarisce ancora una volta il premier riferendosi ad Enrico Letta.



Quindi avanti sulle riforme: sulla "Buona Scuola", in primis che non è fatta "per assumere 200mila persone, come un ammortizzatore sociale, ma per i giovani", sulla quale il premier dilata i tempi, "prendiamoci altre due settimane di tempo e andiamo a discutere in ogni circolo". Fuori dal Pd un gruppo di insegnanti ha accolto a suon di "vergogna" tutti gli esponenti della direzione, dentro la sala Renzi ammette di "non essere riuscito a coinvolgere il mondo della scuola". Un'apertura al confronto che non ha niente a che vedere con la ristrettezza dei numeri al Senato: "Se vogliamo approvare la riforma della scuola così com'è lo facciamo domani mattina, anche a costo di spaccare il Pd", mostra sicurezza il leader dem. Anche sulle riforme istituzionali Renzi si dice disponibile "a una riflessione purché si chiuda". Confronto ok a patto di non "continuare a guardarsi l'ombelico mentre l'Italia riparte".



E, senza annunciare sanzioni o misure, il premier mette un paletto a "voti di coscienza declinati in correnti" e annuncia un codice di condotta interno. "Quando c'è una questione di fiducia e voti contro, non accetto che gli stessi mi facciano la ramanzina sull'unità del partito", avverte riferendosi alla richiesta di favorire l'unità avanzata dall'ex capogruppo Roberto Speranza. Insomma basta "diktat" da parte di nessuno, "maggioranza, minoranza e men che meno della minoranza della minoranza", e' l'ultimo avviso di Renzi alla sinistra.