Matteo Renzi ad Assisi: "Molte cose da sistemare, partendo dal sistema lavoro"

17:11 - Il messaggio francescano del "Va' e ripara la mia casa" è uno di quelli che vale anche per l'azione dell'attuale governo per l'Italia, dove "ci sono da riparare molte cose". Lo ha detto il premier Matteo Renzi nel suo breve discorso dal loggiato della sacro convento di Assisi, dove ha partecipato alle celebrazioni per San Francesco patrono d'Italia.

Tra le "cose da riparare" in Italia c'è "innanzi tutto il sistema del lavoro", ha poi precisato il presidente del Consiglio, aggiungendo: "Poi c'è da mettere a posto il sistema dell'istruzione e della scuola. Perché se non si riparte dalla scuola non si va da nessuna parte". E' poi "importante rimettere in ordine la pubblica amministrazione e la giustizia".



"Dovremmo fare nostro il concetto francescano della 'perfetta letizia', oggi in Italia molto difficile - ha sottolineato -. Ci deve ricordare uno stile, un modo di vivere. Facciamo uno sforzo per ricordarci che ci chiamiamo Italia e non molliamo nel portare avanti il nostro futuro e la nostra storia".



"Mentre ero in chiesa e vedevo questo capolavoro - ha detto Renzi, riferendosi alla Basilica di Assisi - ho pensato che sarebbe bello oggi fare gli auguri a tutti i Francesco. Io vorrei - ha ribadito il premier - che tutti facessimo uno sforzo in questo periodo per ricordarci che ci chiamiamo Italia e che nonostante tutte le difficoltà e i momenti di disagio, chiamandoci Italia saremo fedeli al messaggio del nostro Patrono e a quell'invito alla bellezza che vale per ciascuno di noi".