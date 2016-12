Matteo Renzi: a chi insulta e urla rispondiamo con progetti

Parole volgari di De Magistris indegne di uomo pubblico - "Il Sindaco di Napoli mi insulta e minaccia con volgarità indegne di un uomo pubblico". Lo scrive ancora Renzi osservando come "a leggere alcune dichiarazioni politiche sembra proprio che a qualcuno sia scappata la frizione. I Cinque Stelle equiparano il Pd alla mafia, cercando in tutti i modi di oscurare il proprio atteggiamento incoerente sulla vicenda del sindaco di Livorno. Berlusconi dice che con queste riforme saremo al regime, ignorando che le ha votate anche lui fino al momento dell'elezione di Mattarella. Salvini accusa il Colle e Palazzo Chigi di avere le mani sporche di sangue per gli immigrati".



Se politica cede a paura, chi fabbrica mostri vince - "Ciò che sta avvenendo in Austria dovrebbe farci riflettere. Se la politica cede alla paura, chi fabbrica mostri diventa invincibile. E per essere vincente, fabbrica sempre più mostri. Finisce che i cittadini inseguono i fantasmi delle proprie paure. E chiudono la porta alla speranza, al coraggio, al futuro. Si illudono di chiudere i pericoli fuori dalle porte, ignorando che chi costruisce un muro pensa di farlo per sentirsi al sicuro ma si sta soltanto imprigionando. Coraggio, Europa. Sei nata inseguendo un ideale, non alimentando una minaccia. Noi, italiani, faremo di tutto perché l'Europa torni se stessa". Lo scrive Matteo Renzi nell'-e-news.



Ho detto la mia - ricorda il premier - sull'Europa in questo intervento a Roma, con Juncker, Schultz e Tusk coordinati dal prof. Weiler e in modo più organico e compiuto a Firenze, allo Stato dell'Unione. Ma - e' bene dirlo senza troppi giri di parole - se non avete troppo tempo libero vi suggerisco di ascoltare altri due discorsi sull'Europa: quello di Obama e quello del Papa".



Sulle riforme vedremo chi sta con il popolo - "Saranno cinque mesi di dialogo intenso con i cittadini. E alla fine vedremo chi sta con il popolo e chi nuota solo nell'acquario della politica politicante, fatta di talk, tv e autoreferenzialità". Lo scrive nella sua enews il premier Matteo Renzi. "La sovranità appartiene al Popolo - aggiunge - Il referendum ci dirà se la gente vuole cambiare davvero o si accontenta del solito sistema istituzionale bloccato di questi anni. Io sono in campo, ma la differenza potete farla solo voi".