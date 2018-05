Mattarella visita Napolitano in ospedale: "E' in buone condizioni"

Sergio Mattarella ha fatto visita all'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ancora ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. Il Capo dello Stato è rimasto una decina di minuti in compagnia del suo predecessore, dicendo di averlo trovato "in buone condizioni". Il presidente emerito, 92 anni, era stato operato al cuore per un problema all'aorta.