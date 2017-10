Mattarella: "Usciti dalla crisi, adesso servono investimenti"

"So bene che occorrono programmi mirati e investimenti ben selezionati. Più investimenti di quanto non abbiano consentito in questi anni i limiti di bilancio a causa di una crisi economico-finanziaria di eccezionale gravità e durata". Lo ha detto, parlando all'assemblea dell'Anci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, precisando che "da quella crisi siamo finalmente usciti".