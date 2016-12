Mattarella: "Ue non sia determinata dalle banche, ma dalla politica"

"Sprovvista delle sue autentiche ambizioni, l'Europa non può esistere. Non sono le banche o le transazioni commerciali che hanno determinato l'Unione europea, ma uomini politici e parlamenti lungimiranti". Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella lectio degasperiana 2016 a Pieve Tesino, in Trentino. "Non sono le crisi finanziarie che potranno distruggerla, ma soltanto la nostra miopia nel non riconoscere il bene comune", ha aggiunto.