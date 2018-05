Mattarella: Ue fondata su solidarietà, euro punto di riferimento

"Oggi siamo giunti a un punto cruciale nel percorso di integrazione. Abbiamo una moneta capace di costituire un punto di riferimento concreto sul piano internazionale, un ruolo che nessuna moneta nazionale potrebbe svolgere". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Fiesole alla conferenza "the state of the Union". "L'Ue è fondata su valori unificanti e diritti umani", ha aggiunto il Capo dello Stato.