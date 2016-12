Mattarella: sicurezza sul lavoro prova di efficienza per il Paese

"La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un Paese. Sul tema non è accettabile alcun calo di attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per la 66esima giornata nazionale delle vittime sul lavoro. "Qualsiasi incidente sul lavoro - aggiunge - è infatti intollerabile, una ferita non rimarginabile".