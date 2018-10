Mattarella: "Segnali di tensioni pesano sulla fiducia"

"Il rallentamento del commercio internazionale, i segnali di ulteriori tensioni e misure protezionistiche rischiano di pesare sulla fiducia". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell'assemblea di Assolombarda. "E' indispensabile - sottolinea - uno sforzo condiviso per dimostrare la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide".