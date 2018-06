Mattarella: "Ruolo Italia in Europa positivo e da protagonista"

"L'Italia intende evitare conflitti di ogni tipo e avere un ruolo sempre più positivo e protagonista in Europa". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione della festa della Repubblica. "In questo momento di passaggio dei compiti e delle responsabilità - ha aggiunto - faccio un forte augurio al nuovo governo e rivolgo un grazie a quello che ha appena concluso la sua attività".