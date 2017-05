Mattarella ricorda Falcone 25 anni dopo: "Per lui la mafia non era invincibile"

Ricordare nell'Aula del Consiglio superiore della magistratura la strage di Capaci, con l'assassinio di Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, "assume - ha detto il Capo dello Stato - il significato di ribadire l'importanza fondamentale dell'azione di contrasto delle forze giudiziarie e delle forze dell'ordine" alla mafia. La commemorazione di Giovanni Falcone "non deve trasferirsi in una celebrazione rituale" perché, ha ripreso, "lo spirito e i criteri del suo impegno" rimangono validi. Falcone diceva, e questo è valido ancora oggi, che "la mafia non è invincibile ma è un fenomeno terribilmente serio".



Approfondendo poi le convinzioni del giudice ucciso dalla mafia, Mattarella ha detto che Falcone conosceva "l'importanza del lavoro in pool che ha condiviso con Paolo Borsellino". I riconoscimenti internazionali e nazionali ricevuti dal magistrato "ci fanno capire" come quell'uomo morto 25 anni fa "rappresenti un punto di riferimento per la legalità in Italia e all'estero".



Quella di oggi, ha sottolineato, "deve essere l'occasione per riprendere lo spirito e i criteri del suo impegno". Ricordando poi le parole di Falcone, Mattarella ha affermato che "la mafia si può vincere impegnando le forze migliori della società".