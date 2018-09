Mattarella: "Riaffermare valori Europa, Italia saldamente in Ue"

"E' indispensabile riaffermare i valori fondamentali alla base delle libere scelte che hanno portato all'Unione europea libertà, stato di diritto, democrazia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità umana". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato per il Forum Ambrosetti a Cernobbio, sottolineando che "è questa la prospettiva in cui è saldamente collocata l'Italia".