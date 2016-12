Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 1 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 2 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 3 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 4 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 5 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 6 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 7 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 8 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 9 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 10 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa 11 di 11 Ansa Ansa Sergio Mattarella in visita a Lampedusa leggi dopo slideshow ingrandisci

Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori al molo Favarolo. Accompagnato dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano, dal ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini e dal sindaco Giusy Nicolini. Al Museo della fiducia e del dialogo di Lampedusa, sono state portate opere importanti dagli Uffizi, come "L'Amore dormiente" di Caravaggio e una maschera punica dal Museo del Bardo di Tunisi.



Mattarella: "Italia è orgogliosa di Lampedusa" - "La vera ragione per cui sono qui è quella di dire ai lampedusani che l'Italia è orgogliosa di Lampedusa". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inaugurato il Museo della fiducia e del dialogo. "Il senso di umanità e di civiltà" che i cittadini dell'isola "continuano a manifestare è straordinariamente amorevole".



"L'Italia e l'Europa sono riconoscenti a Lampedusa per le vite salvate, per accoglienza, per la prima assistenza. Lampedusa ha offerto alle persone che sono approdate qui il volto migliore d'Europa". Ha aggiunto il capo dello Stato.



"Termine periferie va abolito" - "Periferia, è un termine che andrebbe abolito. Non esistono periferie, esistono tanti centri tutti parimenti importanti". Ha aggiunto il presidente della Repubblica. "Isole minori o zone montane - ha spiegato - forniscono contributi decisi per la vita dell'intera Italia, per questo non si può lasciare questo contributo sulle spalle dei cittadini. Questo richiede impegno e determinazione che non si debba lottare per conquistare una condizione di vita normale".



"La piccola Favour è necessariamente italiana" - Mattarella ha anche incontrato la poliziotta che si è presa cura della piccola bimba africana, Favour, di nove mesi arrivata sola sull'isola, la cui madre è morta nella traversata del Mediterraneo. Durante il suo discorso il presidente della Repubblica aveva definito la bambina "necessariamente italiana".