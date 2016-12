Mattarella, primo discorso di fine anno: sarà un appello agli italiani

Alle 20.30 si terrà il primo messaggio di fine anno di Sergio Mattarella . Nel suo discorso a reti unificate, in diretta dal suo appartamento, il Presidente della Repubblica rivolgerà un appello a tutti i cittadini per "ritrovare l'orgoglio di essere italiani". Poca politica, sarà più un'iniezione di fiducia.

L'ambientazione familiare - Secondo indiscrezioni, il Capo dello Stato assumerà un tono colloquiale, quasi "confidenziale" verso gli italiani. Mattarella, come riporta Il Giorno, traccerà il bilancio dell'anno passato come fosse quello di una famiglia: in maniera intima, raccolta. La scenografia sarà diversa rispetto agli altri anni: non l'ufficio del Presidente, bensì un salotto.



Dal lavoro al terrorismo, ecco i temi - Il discorso sarà breve, non dovrebbe superare i 20 minuti. I temi saranno lavoro, con particolare riferimento alla disoccupazione al Sud e a quella giovanile, immigrazione, banche e terrorismo. Meno spazio alla politica, soprattutto rispetto ai discorsi di altri Capi dello Stato.