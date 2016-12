Mattarella: non vogliamo nè possiamo dimenticare Giulio Regeni

"Non vogliamo e non possiamo dimenticare la passione e la vita orribilmente spezzata di Giulio Regeni". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato ai partecipanti e agli organizzatori del Meeting Nazionale delle Scuole per la pace, la fraternità e il dialogo che si apre oggi ad Assisi. "Un apprezzamento particolare intendo esprimere per la scelta di dedicare a Giulio Regeni il vostro meeting", ha aggiunto.