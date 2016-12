Mattarella: "Non dimenticare i giovani e il Sud Italia". "Lavoro è un diritto"

Per il Capo dello Stato due le priorità: immigrazione e lavoro. "C'e' la sensazione di un'Europa in affanno, stretta da sentimenti populistici". L'Europa "abbia coraggio e saggezza", senza Europa "saremmo piu' deboli e in balia di eventi imprevedibili e incontrollabili", ha affermato, precisando che "sul fenomeno dei profughi e dei migranti occorre avere una intelligenza ed una visione lungimirante".



"Occorre aiutare i paesi da cui nascono i flussi migratori, aiutarli con insistenza per evitare che i flussi aumentino che in futuro si abbiano flussi più imponenti e incontrollabili. Un impegno non è soltanto giusto sul piano della collaborazione ma nell'interesse attuale, immediato e futuro dell'Europa".



Emergenza terrorismo - "Quello del terrorismo è il pericolo principale che dobbiamo fronteggiare in questi anni, e dobbiamo farlo soprattutto" sul piano "culturale per offrire una proposta convivenza più persuasiva per chi è in difficoltà".



Lavoro e Sud - "Non possiamo abbandonare un'intera generazione giovani, non possiamo abbandonare il Meridione", dice ancora Mattarella, alla Cerimonia del Ventaglio. "Vi sono segnali di ripresa, occorre svilupparli e incoraggiarli e farne un uso il più accorto possibile. Non possiamo dimenticare che il lavoro per tutti è un principio nostra Costituzione", conclude il presidente della Repubblica.