Mattarella: libertà e progresso grazie a intese e dialogo

"E' stata la pace e non la guerra ad assicurare stabilità e progresso, è stato il dialogo e non lo scontro a permettere le grandi conquiste civili ed economiche di questi 70 anni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo: "Sono state le intese, le alleanze non aggressive, le unioni sovranazionali e non le chiusure e le barriere a garantire al nostro Paese e agli altri la libertà e il benessere".