Mattarella: "Lavoro è la prima questione sociale, la più grave"

Nel corso del tradizionale discorso di fine anno, Sergio Mattarella ha posto l'attenzione sul problema lavoro. "Sottolineo, ancora una volta, che il lavoro resta la prima, e la più grave, questione sociale. Anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro - ha detto infatti il Capo dello Stato -. E' necessario che ve ne sia in ogni famiglia. Al tempo stesso va garantita la tutela dei diritti e la sicurezza, per tutti coloro che lavorano".