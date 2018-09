Mattarella: "La libertà di stampa è fondamento della democrazia"

"L'incondizionata libertà di stampa costituisce elemento portante e fondamentale della democrazia. Non può essere oggetto di insidie volte a fiaccarne la piena autonomia e a ridurre il ruolo del giornalismo". E' quanto afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio all'amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa, Pasquale Morgante.

"L'intento del rilancio di due testate significative e cariche di storia come la Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia appare tanto più meritevole in un contesto, quello del Mezzogiorno, in cui la battaglia per l'affermazione dei valori costituzionali e della legalità è particolarmente meritoria. Si tratta di un impegno di valore culturale e sociale, la cui essenza trova riscontro nell'arricchimento del tessuto civile dei territori ai quali i due giornali si dirigono", sottolinea il Capo dello Stato.



"I due quotidiani - prosegue Mattarella - hanno da pochi mesi costruito un ponte, editoriale e culturale, tra Calabria e Sicilia investendo sulla forza del loro radicamento e su sinergie idonee ad affrontare le difficili sfide del nostro tempo. L'impegno sviluppato dai corpi redazionali, dai reparti tecnici e grafici, dai direttori, dall'editore, è una prova di fiducia nei confronti dei lettori di queste regioni. E' motivo di soddisfazione e speranza, in un mercato editoriale attraversato da non poche tensioni".