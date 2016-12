Mattarella: "La crisi è quasi finita" "Le riforme sono indispensabili"

11:11 - "Con tutta la prudenza necessaria, si può dire che l'Italia si appresta ad uscire dalla crisi". Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a "Le Figaro", sottolineando che "certi indicatori ci portano a credere che s'inizia a vedere l'uscita dal tunnel. Tra gli operatori la fiducia ritorna". "Affrontare la crisi con rigore era giusto. E' il momento di superare la fase del rigore con il rilancio della crescita economica".

"Riforme indispensabili per le istituzioni" - "Come ho già affermato nel mio discorso d'investitura davanti al Parlamento il 29 gennaio, le riforme sono indispensabili per conferire una efficacia maggiore alle nostre istituzioni e all'economia italiana", sottolinea Mattarella alla vigilia della visita in Francia dove lunedì incontrerà il presidente Francois Hollande.



"Lotta senza quartiere a mafia e prevaricazione" - "Assistiamo oggi a una recrudescenza dell'intolleranza e a assassinii di una crudeltà inaudita. I valori che ci hanno permesso di riconquistare la democrazia lottando contro il nazismo ed il fascismo sono gli stessi che ci muovono oggi a respingere con tutte le nostre forze l'antisemitismo, il razzismo e il terrorismo. E a portare avanti una lotta senza quartiere contro ogni forma di mafia e di prevaricazione. E' mio dovere ricordarlo costantemente", prosegue.



"Da persona normale uso i mezzi pubblici il più possibile" - Parlando di sé, Mattarella dice: "Cercherò di utilizzare i mezzi pubblici ogni qualvolta mi sarà possibile farlo. Sono una persona normale e da Presidente cercherò, nel rispetto delle esigenze di sicurezza che circondano un Capo di Stato, di comportarmi da persona normale. Se riesco a dare questa impressione, non potrò che esserne contento. Altrimenti, reciterei un ruolo che non mi appartiene".



"Rischio di trovarsi Isis a un passo" - Nel corso dell'intervista il Capo dello Stato affronta anche la questione terrorismo. "Si rischia - afferma - di ritrovarsi l'Isis ad un passo dall'Europa. Bisogna sostenere con convinzione l'azione delle Nazioni Unite affinché questa difficile mediazione possa essere coronata da successo. Bisogna coinvolgere in questa azione non solo l'Europa, ma anche e soprattutto i Paesi arabi limitrofi".



"Expo è un'importante occasione di confronto internazionale" - Ultimo tema affrontato da Mattarella è l'Expo, che assicura "sarà un importante occasione di confronto internazionale. La Francia vi parteciperà in maniera rilevante. L'Esposizione che si terrà a Milano permetterà di mettere l'accento sull'alimentazione e l'energia, due elementi decisivi per una crescita armoniosa e sostenibile del pianeta. Sarà un'occasione di confronto ed allo stesso tempo un laboratorio nel quale confrontarsi su politiche internazionali di crescita tenendo conto delle difficolta' dei Paesi più poveri".