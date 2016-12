Mattarella: "La corruzione nasce dalla caduta della politica"

L'intervento sulla corruzione - Di una "concezione rapinatoria della vita" e del "potere fine a se stesso" è figlia la corruzione: un aspetto della politica che "fa indignare". Non usa mezzi termini il Presidente Mattarella nel corso del suo intervento all'apertura del Salone del libro di Torino. Il fenomeno corruttivo, ammette, "è diffuso" ed è conseguenza di una "caduta della politica". Il pensiero del Capo dello Stato è poi andato ai giovani (numerosi quelli presenti) che sempre più "si allontanano e perdono fiducia perché la politica spesso si inaridisce, perdendo il legame con i suoi fini o il coraggio di indicarli chiaramente".

Europa e immigrazione - Il Presidente richiama ancora l'Europa ai suoi doveri e alla sua "responsabilità storica di fronte al fenomeno migratorio", come aveva fatto in occasione degli accordi comunitari sul piano Juncker. Anche in questa occasione Mattarella è tornato a invocare i valori di accoglienza del Vecchio Continente proprio nel momento in cui si trova ad affrontare un problema di grandi dimensioni come quello degli sbarchi.