Mattarella: "L'Europa faccia scelte condivise per contrastare disordine e terrore"

"Il mondo ha bisogno di un'Europa unita" - "Il mondo ha bisogno dell'Europa, e ha bisogno di un'Europa unita. Di un'Europa che sappia anche completare il suo disegno organico, e penso all'area dei Balcani occidentali", ha aggiunto nel suo discorso al Parlamento europeo. "L'Unione può favorire le necessarie convergenze internazionali per la Siria, per l'Iraq, per la Libia", ha sottolineato Mattarella.



"Su migranti nuove regole per umanità e sicurezza" - Il Capo dello Stato ha quindi affrontato il nodo emergenza migranti. "L'Europa - ha affermato - aggiorni le sue regole. Dublino fotografa un passato che non c'è più. Ora servono nuove regole improntate a principi di umanità e sicurezza, solidarietà e responsabilità. La scelta è tra un Europa che affronta i fenomeni cercando di governarli e un'Europa che li subisce".



"Basta logica emergenziale, ora politiche di crescita" - Contro la crisi economica, ha proseguito, "bisogna passare da una logica emergenziale, a una visione di lungo periodo di crescita e lavoro". "Occorre passare dalla logica emergenziale che ha caratterizzato l'approccio alle crisi in questi anni - ha detto - a una visione di lungo periodo, che consenta all'Unione di elaborare politiche in grado di stimolare crescita, creare lavoro, ridurre stabilmente le diseguaglianze".



"Progettare il futuro partendo dalle sfide di oggi" - Concludendo il suo discorso a Strasburgo, Mattarella uno dei padri della costruzione europea, Jean Monnet: "Non possiamo fermarci quando il mondo intero è in movimento. "Progettare il futuro, a partire dalle difficoltà e dalle sfide che stiamo vivendo, è la strada per governare bene anche il presente", ha ribadito.