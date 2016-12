Mattarella: Italia vicina a marò

"In questa giornata, un pensiero speciale va a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone". Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio per la Festa della marina militare. "A loro e alle loro famiglie esprimo la vicinanza e la solidarietà del Paese intero", ha affermato. Mattarella ha poi elogiato il lavoro dei forze armate per "l'abnegazione e la professionalità" usata per affrontare "l'emergenza immigrazione".