Mattarella: Italia riparte, avanti con riforme per slancio economia

"L'Italia sta gradualmente ripartendo", ma "abbiamo davanti a noi l'importante sfida di proseguire con determinazione un percorso di riforme che possa migliorare l'ambiente per fare impresa". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio all'assemblea di Confcommercio, sottolineando come sia "cruciale la ripresa degli investimenti produttivi da parte delle aziende per consolidare la crescita e aumentare l'occupazione".