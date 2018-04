5 aprile 2018 22:23 Mattarella: "Indispensabile che vi sia unʼintesa" | Di Maio: "Contratto con Pd o Lega" | Salvini: "M5s inizi a dire dei sì" Fumata nera nel primo giro di consultazioni al Quirinale. Il leader dei Cinquestelle chiude a Forza Italia. Berlusconi: "Governo alla Lega". Il Capo dello Stato: "Nuove consultazioni la prossima settimana"

Il primo giro di consultazioni si chiude, come previsto, con un nulla di fatto. Ad annunciare la fumata nera al Quirinale è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in persona. "E' indispensabile che vi siano intese tra più parti politiche per formare una coalizione di maggioranza - ha spiegato - e nelle consultazioni di questi due giorni questa condizione non è ancora emersa". Il Capo dello Stato ha quindi concesso altro tempo alle forze politiche per "riflettere" e "valutare responsabilmente convergenze programmatiche".

La proposta di Di Maio e l'apertura al Pd - Il quadro delle possibili convergenze, al momento, resta prigioniero di veti incrociati. Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha ribadito - ma con toni che sono apparsi molto più concilianti - la sua proposta di un contratto alla tedesca da sottoscrivere in alternativa con la Lega o con il Pd. "Le mie aperture sono sincere", ha spiegato il leader grillino. "Non ho mai voluto spaccare i Dem, mi rivolgo al Pd nella sua interezza, non ci permetteremo mai di interferire nelle loro dinamiche interne". Una proposta che il centrosinistra non pare intenzionato a valutare: i renziani fanno muro e Martina fa sapere che non vedrà Di Maio. Chi ha vinto le elezioni, ha ribadito il reggente del Pd, "si faccia carico della responsabilità" di governare.



Lo scontro con Berlusconi - Sul fronte opposto, Di Maio ha ribadito che non intende prendere in considerazione la possibilità di andare al governo con tutto il centrodestra, non riconoscendolo in quanto coalizione: "Si sono presentati alle elezioni con tre candidati premier e alle consultazioni separati". E, cosa non meno importante, "una di queste forze non riconosce il M5s". Il riferimento è al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che proprio al Quirinale è stato molto netto nei confronti del Movimento: "Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi, e populismi e odio, che innescherebbe una spirale recessiva". Un governo, ha detto Berlusconi, "dovrà partire da chi ha vinto le elezioni, cioè il centrodestra e dal leader della coalizione vincente, cioè la Lega".