Mattarella: "Forze politiche consentano che nasca governo neutrale"

"Ho chiesto alle varie forze politiche se vi fossero nuove possibilità d'intesa, registrando che non ve ne sono. In mancanza di accordi, le forze politiche consentano che nasca un governo neutrale, di servizio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni. "Un governo che arrivi fino a dicembre per mettere a punto Manovra e Def ed evitare l'aumento dell'Iva. Senza fiducia, si andrà al voto in estate".