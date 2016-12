Mattarella firma le dimissioni di Guidi e dà l'ok all'interim a Renzi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto per accettare le dimissioni di Federica Guida da ministro dello Sviluppo economico, affidando l'interim a Matteo Renzi, come rende noto un comunicato del Quirinale. Intanto tutte le opposizioni chiedono che si riunisca la Capigruppo del Senato per mettere in calendario in tempi rapidi l'esame delle mozioni di sfiducia al governo presentate per la vicenda Tempa Rossa.