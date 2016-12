Mattarella: "Estirpare corruzione"

"Non mi stanco di ripeterlo: non ci sarà ripresa, non ci sarà futuro degno per i nostri giovani, se non estirperemo la corruzione, l'illegalità, la criminalità organizzata". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Assemblea nazionale dell'Anci. "In questo momento storico - ha aggiunto - le istituzioni sono chiamate a scelte impegnative per avviare un nuovo sviluppo sostenibile dopo la lunga crisi economica".