Mattarella: "Conflitti politici non minino il bene comune"

"La politica democratica deve sempre tendere al miglioramento. Mi auguro però che non si perda mai la consapevolezza del bene comune. Lo dico anche pensando alla dialettica di oggi e quella che avremo domani". E' l'auspicio che Sergio Mattarella fa sull'onda degli ultimi dibattiti per il referendum costituzionale e per le amministrative del 5 giugno. "La Repubblica siamo noi: non può esserci conflitto politico che ce lo faccia dimenticare".