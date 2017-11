"In questo giorno, in cui ricordiamo l'Unità d'Italia e rendiamo onore alle Forze Armate, rivolgo il mio pensiero commosso a tutti coloro che si sono sacrificati sull'Altare della Patria, per l'edificazione di uno Stato democratico". Sergio Mattarella celebra il 4 novembre all'Altare dells Patria a Roma. "Coltivare la loro memoria significa comprendere l'inestimabile ricchezza morale che ci hanno trasmesso", spiega il presidente della Repubblica.

Quest'anno in prticolare, sottolinea il Capo dello Stato, "ricorre il centenario della ritirata di Caporetto, un episodio estremamente doloroso per i soldati e per le popolazioni coinvolte, a cui, tuttavia, l'Italia seppe reagire con l'orgoglio e la determinazione di una giovane Nazione. Numerose furono, in quei difficili giorni, le testimonianze di eroismo e di sacrificio dei nostri soldati. Intere unità vennero chiamate a resistere fino all'estremo sacrificio, soccombendo di fronte a forze soverchianti. Tanti di quegli eroi sono rimasti ignoti, ma a tutti loro e a quanti ci donarono il compimento del disegno risorgimentale va la gratitudine del Paese".