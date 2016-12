Mattarella celebra il 25 aprile: "E' sempre tempo di Resistenza"

"E' sempre tempo di Resistenza, perché guerre e violenze crudeli si manifestano ai confini d'Europa, in Mediterraneo, in Medio Oriente". Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo a Varallo (Vercelli) alle celebrazioni per il 25 aprile. "E' su questa data che si fonda la Repubblica. Il diffuso desiderio di pace e di libertà portava all'aspirazione condivisa di dar vita ad una nuova Italia: promessa realizzata in questi 70 anni", ha aggiunto.