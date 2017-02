Mattarella: "Bisogna far crescere occasioni impiego giovani al Sud"

Bisogna "ridurre le distanze tra Nord e Sud" e far crescere "le occasioni di impiego per le nuove generazioni". E' quanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto in un messaggio inviato ai vescovi di sei regioni del Sud riuniti a Napoli per discutere di lavoro per i giovani meridionali. Crescita e lavoro nel Meridione sono, per Mattarella, "necessità vitale per la nostra Italia".