Mattarella: "All'Europa servono critiche severe ma costruttive"

Sergio Mattarella "difende" l'Ue e sottolinea come non sia "soltanto burocrazia oppressiva", ma come abbia anche "portato grandi conquiste". Troppe volte, infatti secondo il presidente della Repubblica "viene criticata e le sue regole viste come un limite rispetto al passato". "L'Unione Europea - ha quindi concluso Mattarella -, è un progetto che va coltivato quotidianamente per migliorarlo sulla base di una critica severa ma costruttiva".