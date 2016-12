Mattarella a M5s: Ala e Verdini in appoggio, maggioranza non cambia

"Per Mattarella Ala e Verdini sono maggioranza aggiuntiva ma non sostitutiva, cioè la maggioranza non è cambiata. Il Capo dello Stato ci ha detto che se dovesse divenire sostitutiva interverrebbe in qualche modo". Lo hanno affermato i capigruppo dell'M5s di Camera e Senato, Michele Dall'Orco e Nunzia Catalfo, al termine dell'incontro con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale.