Mattarella: 2 Giugno è occasione per condividere ideali Repubblica

"Auspico che il 2 Giugno possa essere in ogni territorio l'occasione di una condivisione dei principi e degli ideali repubblicani". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica. "Va arrestato con fermezza ogni rischio di regressione civile in Italia e in Europa, mettendo a frutto le grandi risorse di generosità e dinamismo dei nostri concittadini", ha aggiunto.