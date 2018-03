Matrix: dal backstage al palco, una giornata con Luigi Di Maio

A pochi giorni dalle elezioni del 4 marzo, i leader politici non perdono occasione per esporre i loro programmi e provare a convincere gli indecisi. Comizi, ospitate in programmi radiofonici e televisivi, dirette sui social network, incontri in piazze e convegni, la campagna elettorale non dà tregua ai candidati. Tra questi c’è Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, che da mesi si muove in lungo e in largo in tutta la penisola. Le telecamere di Matrix lo hanno seguito per un intero giorno documentando il backstage della sua forsennata campagna: "Tra le tante cose - ammette Di Maio - ho perso anche un dente durante questa campagna addentando una pizza pugliese".