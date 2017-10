Martina: lavori non tutti uguali, rinviare aumento età pensionabile

"Non tutti i lavori sono uguali. E non tutti i lavoratori hanno la stessa aspettativa di vita per le mansioni che fanno. Le norme volute dal governo Berlusconi e poi modificate dal governo Monti sull'aumento automatico dell'età pensionabile vanno riviste e per questo serve un rinvio dell'entrata in vigore del meccanismo. Abbiamo il tempo necessario per farlo". Lo ha detto il vicesegretario del Pd e ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina.