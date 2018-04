Martina: l'Italia non può aspettare tornaconti elettorali di Salvini

"Trovo veramente assurda l'idea di Salvini per cui il Paese deve aspettare i suoi tornaconti elettorali". Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, replicando al leader del Carroccio. "Avvisatelo - aggiunge - che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio è quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori".