Martina: giusto superare fiscal compact, piano per taglio fiscale

Superare il fiscal compact è una proposta che va nella direzione giusta "per cambiare lo stato delle cose". Lo afferma il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, secondo cui "polemizzare come fa qualcuno in queste ore è un errore grossolano. Lavorare a un piano di legislatura, come fa Renzi con la sua proposta, per spingere su crescita e riduzione fiscale per famiglie e imprese sarà decisivo per l'Italia nei prossimi anni".