Martina: apertura a M5s concordata con tutto Pd, poi Renzi ha chiuso

L'apertura del Pd al M5s dopo la consultazione con il presidente della Camera Roberto Fico era stata decisa "come delegazione e come partito". Lo ha detto il segretario dem Maurizio Martina. "Il passo in avanti è stato condiviso. Poi Matteo Renzi ha manifestato la sua opinione. Personalmente ho sempre pensato che quel confronto andasse aperto per sfidare M5s sul terreno del cambiamento, è andata diversamente", ha concluso.