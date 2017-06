Marra, Raggi: "No a dimissioni anche in caso di rinvio a giudizio"

Nel caso di rinvio a giudizio per la vicenda Marra, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, non si dimetterà. Lo ha annunciato lei stessa, rispondendo ai giornalisti: "Stiamo parlando in questo momento di una cosa che non è attuale e comunque direi di no". Poi, a chi le chiede se si presenterà a testimoniare in aula, ha risposto: "Il dovere di testimonianza è previsto dal codice e quindi andrò lì come previsto dalla legge".