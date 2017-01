Marra arrestato per corruzione, il post sul blog del M5s: "Noi non c'entriamo"

16 dicembre 2016 20:04 Marra arrestato per corruzione, il post sul blog del M5s: "Noi non cʼentriamo" I pentastellati rivendicano la paternità della disdetta dei "contratti capestro che la Camera aveva sottoscritto con Sergio Scarpellini". Ma molti attivisti chiedono il commissariamento di Roma

Le accuse di corruzione dell'ex vice capo di Gabinetto, a Roma, non c'entrano nulla con il M5s. E' quanto emerge da un post comparso sul blog dei pentastellati, in cui si afferma che "Raffaele Marra si sarà anche messo a disposizione di Sergio Scarpellini (il costruttore arrestato noto per essere il beneficiario degli affitti d'oro di Camera e Senato), ma noi no. E a dimostrarlo non sono le parole ma i fatti". E' stato infatti "il Movimento a disdire i contratti capestro".

Ma il popolo del M5s una volta tanto non si dimostra del tutto compatto. Mentre la maggioranza si schiera con il leader e con il primo cittadino di Roma, ci sono voci fuori dal coro, voci a cui le scuse non bastano. E sono proprio loro a fare notizia. Un utente chiede le dimissioni: "Dubito di lei. C'è una sola possibilità: via Virginia subito. Oppure via molti di noi dal Movimento". Gli fa eco un altro commentatore: "Raggi non ha ancora fatto niente per Roma e i romani. Se io, nella mia azienda, sbaglio il personale è un mio errore e per questo ci rimetto di tasca mia. La sua amministrazione fa acqua da tutte le parti". Qualcun altro chiede un commissariamento.